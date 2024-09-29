Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
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Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
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«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
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«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
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