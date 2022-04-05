«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024

«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024

Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча