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Кайсериспор
Хатайспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
26 мая 2022, 23:58
0
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
23 сентября 2021, 18:43
7
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
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Последние матчи
Все
Кайсериспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша

Кайсериспор - Хатайспор: обзор матча 30 марта 2025

Кайсериспор
30.03.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
- : -
Не начался
Хатайспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кайсериспор - Хатайспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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