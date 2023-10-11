Самсунспор

Балотелли ведет переговоры с испанским клубом

«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября

Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари

Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ