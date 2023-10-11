Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»