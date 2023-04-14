«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)