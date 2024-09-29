Балотелли ведет переговоры с испанским клубом

«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года

Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»