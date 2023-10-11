Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
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Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024