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Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
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Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
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Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
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«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы