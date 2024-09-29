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«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
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Аимбетов дал совет молодым футболистам
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
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Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
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Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
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