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«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
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Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах