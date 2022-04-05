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Гезтепе
Касымпаша
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
12 июня, 15:55
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Последние матчи
Все
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Гезтепе - Касымпаша: онлайн-трансляция 12 января 2025

Гезтепе
12.01.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
- : -
Не начался
Касымпаша
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Гезтепе - Касымпаша
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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