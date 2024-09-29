«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
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