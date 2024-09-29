Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
Аимбетов дал совет молодым футболистам
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Аимбетов дал совет молодым футболистам
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
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