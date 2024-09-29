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«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
Аимбетов дал совет молодым футболистам
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
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Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ