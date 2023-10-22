«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах