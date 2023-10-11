Самсунспор

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«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024