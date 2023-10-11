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Адана Демирспор
Самсунспор
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
10 июля 2023, 10:44
0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
24 декабря 2016, 12:14
8
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Последние матчи
Все
Адана Демирспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор

Адана Демирспор - Самсунспор: онлайн-трансляция 06 октября 2024

Адана Демирспор
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
4.3
Х
3.7
П2
1.8
Реклама, 18+
Самсунспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Адана Демирспор - Самсунспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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