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Бодрум
Адана Демирспор
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
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Последние матчи
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Бодрум
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Бодрум - Адана Демирспор: обзор матча 29 сентября 2024

Бодрум
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Адана Демирспор
13' Г. Пушкаш
54' Т. Сефери
82' Г. Пушкаш
60' Э. Гравийон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бодрум - Адана Демирспор
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Йован Манев
Замена
Enes Ogruce ️️️️➡️️ Musah Mohammed
90'
Замена
Celal Dumanli ️️️️➡️️ Георге Пушкаш
86'
Замена
Кенан Эзер ️️️️➡️️ Таульянт Сефери
86'
Замена
Haqi Osman ️️️️➡️️ Zdravko Dimitrov
86'
ГОЛ! 3:1! Георге Пушкаш
Пас отдал Musah Mohammed
82'
Пенальти не реализован Таульянт Сефери
81'
80'
Желтая карточка
Ведат Каракуш
Желтая карточка
Zdravko Dimitrov
78'
Замена
Samet Yalçın ️️️️➡️️ Педру Бразау
64'
Желтая карточка
Педру Бразау
61'
60'
ГОЛ! 2:1! Эндрю Гравийон
Пас отдал Арда Куртулан
Желтая карточка
Арлинд Айети
58'
58'
Желтая карточка
Семих Гюлер
ГОЛ! 2:0! Таульянт Сефери
54'
50'
Желтая карточка
Арда Куртулан
46'
Замена
Юсуф Бараши ️️️️➡️️ Абат Аимбетов
ГОЛ! 1:0! Георге Пушкаш
Пас отдал Zdravko Dimitrov
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бодрум
15
Арлинд Айети
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
(К) ЦЗ
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
21
Ahmet Aslan
ЦП
26
Musah Mohammed
ЦП
20
Педру Бразау
АП
99
Таульянт Сефери
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
58
Maestro
ЦП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
99
Арда Куртулан
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Бодрум
53
Гекхан Аккан
ВР
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
8
Samet Yalçın
ЦП
10
Кенан Эзер
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Адана Демирспор
25
Murat Ugur Eser
ВР
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
93
Breyton Fougeu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
11
Юсуф Бараши
ЦФ
4-2-1-4
15
Айети
77
34
33
Челустка
21
26
20
Бразау
99
Сефери
7
1
9
Пушкаш
4-1-1-4
39
Каракуш
23
5
Гравийон
15
Манев
4
Гюлер
58
10
Алиуи
28
99
Куртулан
80
17
Аимбетов
20
Бразау
8
8
20
Бразау
99
Сефери
10
Эзер
10
Эзер
99
Сефери
26
91
91
26
7
19
19
7
9
Пушкаш
48
48
9
Пушкаш
17
Аимбетов
11
Бараши
11
Бараши
17
Аимбетов
Остались в запасе
Бодрум
Адана Демирспор
53
Гекхан Аккан
ВР
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
Главный тренер
Исмет Ташдемир
25
Murat Ugur Eser
ВР
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
93
Breyton Fougeu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Остались в запасе
53
Гекхан Аккан
ВР
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
28
Мурат Сипахиоглу
ЦЗ
4
Erkan Degismez
ЦП
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
93
Breyton Fougeu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Главный тренер
Майкл Валканис
Статистика матча Бодрум - Адана Демирспор
3
4
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
2
Количество передач
303
336
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
9
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.01
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Türkiye
Стадион:
Bodrum Ilce Stadi, Bodrum
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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