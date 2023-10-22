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Эюпспор
Газиантеп
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0
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22 сентября, 10:14
0
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21 сентября, 15:53
0
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17 сентября, 18:50
0
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16 сентября, 10:37
0
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
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0
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Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор

Эюпспор - Газиантеп: обзор матча 29 сентября 2024

Эюпспор
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
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Газиантеп
15' А. Кутуджу
65' Э. Акбаба
79' М. Тиам
28' Д. Сореску
90+4' Э. Ташдемир
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эюпспор - Газиантеп
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 3:2! Эмре Ташдемир
Пас отдал Ogun Ozcicek
Замена
Дорухан Токез ️️️️➡️️ Самуэль Саис
85'
83'
Замена
Cyril Mandouki ️️️️➡️️ Деян Сореску
Замена
Рубен Везо ️️️️➡️️ Умут Мерас
82'
ГОЛ! 3:1! Маме Тиам
79'
Желтая карточка
Джонджо Шелви
78'
75'
Желтая карточка
Омюрджан Артан
70'
Замена
Эмре Ташдемир ️️️️➡️️ Арда Кызылдаг
Замена
Джонджо Шелви ️️️️➡️️ Лео Дюбуа
70'
70'
Замена
Кенан Кодро ️️️️➡️️ Кристофер Лунгойи
70'
Замена
Халил Дервисоглу ️️️️➡️️ Фуркан Соялп
Замена
Анастасиос Хадзийованнис ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
70'
Замена
Умут Мерас ️️️️➡️️ Джанер Эркин
70'
ГОЛ! 2:1! Эмре Акбаба
Пас отдал Самуэль Саис
65'
59'
Замена
Ogun Ozcicek ️️️️➡️️ Александру Максим
52'
Желтая карточка
Баду Ндиайе
Пенальти не реализован Маме Тиам
45' +1
41'
Желтая карточка
Александру Максим
37'
Желтая карточка
Бруно Виана
28'
ГОЛ! 1:1! Деян Сореску
Пас отдал Давид Окереке
ГОЛ! 1:0! Ахмед Кутуджу
Пас отдал Фредрик Мидтсьё
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
10
Самуэль Саис
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
13
Энрик Саборит
ЦЗ
36
Бруно Виана
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
20
Баду Ндиайе
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
77
Давид Окереке
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
28
Taşkın Ilter
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
16
Джонджо Шелви
ЦП
5
Дорухан Токез
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
99
Джанни Бруно
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
14
Cyril Mandouki
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
9
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Эзер
88
Эркин
4
Кларо
15
Дюбуа
57
Кабасакал
6
Ялчин
18
Мидтсьё
9
Тиам
8
Акбаба
23
Кутуджу
10
Саис
4-3-1-2
1
Диудис
27
Артан
36
Виана
4
Кызылдаг
13
Саборит
20
Ндиайе
44
Максим
8
Соялп
18
Сореску
11
Лунгойи
77
Окереке
88
Эркин
77
Мерас
77
Мерас
88
Эркин
Мерас
14
Рубен Везо
14
Рубен Везо
Мерас
8
Акбаба
39
Хадзийованнис
39
Хадзийованнис
8
Акбаба
15
Дюбуа
16
Шелви
16
Шелви
15
Дюбуа
10
Саис
5
Токез
5
Токез
10
Саис
4
Кызылдаг
3
Ташдемир
3
Ташдемир
4
Кызылдаг
18
Сореску
14
14
18
Сореску
44
Максим
25
25
44
Максим
8
Соялп
9
Дервисоглу
9
Дервисоглу
8
Соялп
11
Лунгойи
19
Кодро
19
Кодро
11
Лунгойи
Остались в запасе
Эюпспор
Газиантеп
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
28
Taşkın Ilter
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
99
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
17
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
28
Taşkın Ilter
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
99
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
17
Мирза Джихан
ЛВ
23
I. Karakas
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Эюпспор - Газиантеп
1
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
12
Офсайды
3
0
Количество передач
491
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.39
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Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер (Бурса)
Стадион:
Эюп
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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