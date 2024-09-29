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0
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0
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0
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0
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3
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
3 сентября, 18:12
0
В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»
30 августа, 20:33
3
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
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2
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26 мая, 13:27
0
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3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор

Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 29 сентября 2024

Трабзонспор
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Коньяспор
16' Э. Вишча
45+4' С. Банза (П)
54' С. Банза
24' А. Демирбаг
89' Х. Кейта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
Матч завершен
Желтая карточка
Сердар Саатджи
90' +8
90' +8
Желтая карточка
Адиль Демирбаг
Замена
Мислав Оршич ️️️️➡️️ Эдин Вишча
90'
Замена
Денис Дрэгуш ️️️️➡️️ Симон Банза
90'
89'
ГОЛ! 3:2! Хамиду Кейта
Желтая карточка
Педру Малхейру
86'
Замена
Сердар Саатджи ️️️️➡️️ Энтони Нвакаеме
84'
80'
Пенальти не реализован Умут Найир
Желтая карточка
Стефано Денсвил
76'
68'
Замена
Мелих Ибрагимоглу ️️️️➡️️ Юсуф Эрдоган
68'
Замена
Умут Найир ️️️️➡️️ Марко Евтович
Желтая карточка
Эдин Вишча
64'
58'
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Угурчан Язгили
57'
Замена
Даниэль Алексич ️️️️➡️️ Алассан Ндао
ГОЛ! 3:1! Симон Банза
Пас отдал Окай Йокушлу
54'
Замена
Джон Ландстрем ️️️️➡️️ Энис Барди
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1! Симон Банза
45' +4
Замена
Мухаммед Чам ️️️️➡️️ Озан Туфан
37'
24'
ГОЛ! 1:1! Адиль Демирбаг
Пас отдал Рихедли Базур
ГОЛ! 1:0! Эдин Вишча
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
6
Батиста Менди
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
35
Окай Йокушлу
ЦП
8
Энис Барди
АП
7
Эдин Вишча
ПВ
17
Симон Банза
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
20
Рихедли Базур
ЦП
16
Марко Евтович
ЦП
24
Никола Бораниясевич
ПП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Pedrinho
ЦФ
99
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
23
Умут Гюнеш
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
99
Мислав Оршич
ЛВ
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
Коньяспор
3
Ясир Субаши
ЛЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
11
Лука Прип
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
22
Умут Найир
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чакир
18
Эльмали
24
Денсвил
79
Малхейру
6
Менди
11
Туфан
35
Йокушлу
8
Барди
7
Вишча
9
Нвакаеме
17
Банза
4-3-1-2
27
12
Гильерме
5
Язгили
4
Демирбаг
10
Эрдоган
24
Бораниясевич
16
Евтович
20
Базур
18
Ндао
99
Крамер
8
9
Нвакаеме
29
Саатджи
29
Саатджи
9
Нвакаеме
8
Барди
5
Ландстрем
5
Ландстрем
8
Барди
11
Туфан
10
Чам
10
Чам
11
Туфан
7
Вишча
99
Оршич
99
Оршич
7
Вишча
17
Банза
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
17
Банза
18
Ндао
9
Алексич
9
Алексич
18
Ндао
10
Эрдоган
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
10
Эрдоган
5
Язгили
28
Кейта
28
Кейта
5
Язгили
16
Евтович
22
Найир
22
Найир
16
Евтович
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
11
Лука Прип
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
11
Лука Прип
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
4
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
11
Офсайды
2
1
Количество передач
516
252
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.69
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Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
Стадион:
Akyazı Stadium, Trabzon
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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