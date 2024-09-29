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Антальяспор
Фенербахче
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
Антальяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор

Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 29 сентября 2024

Антальяспор
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Фенербахче
63' Д. Тадич
81' Талиссон (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Антальяспор - Фенербахче
Матч завершен
84'
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Себастьян Шиманьски
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:2! Талиссон
79'
Замена
Юссеф Эн-Несири ️️️️➡️️ Эдин Джеко
Замена
Амар Гершалиу ️️️️➡️️ Вейсел Сары
74'
Замена
Сандер ван де Стрек ️️️️➡️️ Эндрос Таунсенд
74'
69'
Замена
Родриго Бекао ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
63'
ГОЛ! 0:1! Душан Тадич
Пас отдал Фред
Замена
Сонер Дикмен ️️️️➡️️ Эрдаль Ракип
51'
46'
Замена
Филип Костич ️️️️➡️️ Александер Джику
46'
Замена
Фред ️️️️➡️️ Исмаил Юкшек
Желтая карточка
Талиссон
45' +4
32'
Желтая карточка
Александер Джику
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
11
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
18
Jakub Kałuziński
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
81
Брайан Самудио
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Александер Джику
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
34
Софиан Амрабат
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
5
Сонер Дикмен
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
13
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
13
Пирич
11
Вурал
2
Талиссон
89
Сары
27
Йылмаз
18
6
Ракип
12
Дженепо
81
Самудио
25
Таунсенд
16
4-2-2-2
40
Ливакович
24
Остерволде
4
Сеюнджу
6
Джику
16
Мюлдюр
5
Юкшек
34
Амрабат
53
Шиманьски
10
Тадич
97
Сен-Максимен
9
Джеко
89
Сары
4
Гершалиу
4
Гершалиу
89
Сары
25
Таунсенд
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
25
Таунсенд
6
Ракип
5
Дикмен
5
Дикмен
6
Ракип
97
Сен-Максимен
50
Бекао
50
Бекао
97
Сен-Максимен
5
Юкшек
13
Фред
13
Фред
5
Юкшек
53
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
53
Шиманьски
6
Джику
18
Костич
18
Костич
6
Джику
9
Джеко
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
9
Джеко
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
13
Офсайды
2
5
Количество передач
414
407
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.93
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cihan Aydin, Türkiye
Стадион:
Antalya Stadium, Antalya
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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