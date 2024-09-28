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Аланьяспор
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1
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0
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0
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30 августа, 19:50
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
1
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
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1 : 0
28.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче

Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 28 сентября 2024

Аланьяспор
28.09.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ризеспор
33' N. Janvier
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Рашид Геззаль
90' +5
Желтая карточка
Halil Ibrahim Pehlivan
Желтая карточка
Эртугрул Ташкыран
86'
82'
Замена
Митхат Пала ️️️️➡️️ Амир Хаджиахметович
Замена
Эфеджан Караджа ️️️️➡️️ Nicolas Janvier
69'
66'
Замена
Рашид Геззаль ️️️️➡️️ Яннис Папаниколау
66'
Замена
Вацлав Юрецка ️️️️➡️️ Дал Варесанович
66'
Замена
Halil Ibrahim Pehlivan ️️️️➡️️ Каспер Хойер
48'
Желтая карточка
Таха Шахин
Желтая карточка
Юсуф Эздемир
40'
Желтая карточка
Лойде Аугушту
38'
ГОЛ! 1:0! Nicolas Janvier
Пас отдал Лойде Аугушту
33'
Замена
Серхио Кордова ️️️️➡️️ Хван У-Джо
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
(К) ЦЗ
27
Лойде Аугушту
ПАЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
42
Гай Макута
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
17
Nicolas Janvier
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Ризеспор
30
Иво Грбич
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
6
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Алтин Зекири
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
28
Давид Акинтола
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
19
Рашид Геззаль
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
17
Emrecan Bulut
ЦФ
4-3-1-2
1
Ташкыран
5
Алити
94
Хадергьонай
29
Балковец
3
Лима
88
Эздемир
25
Ричард
27
Аугушту
42
Макута
17
16
У-Джо
3-1-3-2-1
30
Грбич
4
Мокши
2
Аликулов
5
Хойер
37
Шахин
6
Папаниколау
10
Олавоин
20
Хаджиахметович
8
Варесанович
77
Зекири
9
Соу
16
У-Джо
9
Кордова
9
Кордова
16
У-Джо
17
7
Караджа
7
Караджа
17
5
Хойер
3
3
5
Хойер
20
Хаджиахметович
54
Пала
54
Пала
20
Хаджиахметович
6
Папаниколау
19
Геззаль
19
Геззаль
6
Папаниколау
8
Варесанович
15
Юрецка
15
Юрецка
8
Варесанович
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
1
Tarik Ãetin
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
28
Давид Акинтола
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
28
Давид Акинтола
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
3
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
399
488
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.52
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Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Bugra Taskinsoy, Türkiye
Стадион:
Bahcesehir Okullari Stadium, Alanya
Турция. Суперлига
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- : -
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- : -
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
05.10.2024
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