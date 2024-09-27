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Сивасспор
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0
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1 сентября, 20:35
0
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12 августа, 19:19
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«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
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5 мая, 10:09
0
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1 октября, 12:05
0
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1 : 2
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Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
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Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
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Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент Патрикс

Сивасспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 27 сентября 2024

Сивасспор
27.09.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Истанбул Башакшехир
82' К. Мениг
43' Ж. Фигейредо
49' Ж. Фигейредо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сивасспор - Истанбул Башакшехир
Матч завершен
Желтая карточка
Зийя Эрдал
90' +7
90' +1
Желтая карточка
Hamza Güreler
Замена
Зийя Эрдал ️️️️➡️️ Мурат Палули
90'
89'
Замена
Филипп Кени ️️️️➡️️ Кшиштоф Пентек
89'
Замена
Эмер Беяз ️️️️➡️️ Дениз Тюрук
84'
Желтая карточка
Дениз Тюрук
ГОЛ! 1:2! Квинси Мениг
Пас отдал Азизбек Тургунбоев
82'
81'
Желтая карточка
Уссейну Ба
78'
Замена
Hamza Güreler ️️️️➡️️ Жером Опоку
Замена
Квинси Мениг ️️️️➡️️ Бальде Кейта
76'
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Гарри Родригеш
76'
72'
Замена
Давидсон ️️️️➡️️ Сердар Гюрлер
72'
Замена
Беркай Озкан ️️️️➡️️ Жоао Фигейредо
60'
Желтая карточка
Берат Эздемир
49'
ГОЛ! 0:2! Жоао Фигейредо
Замена
Азизбек Тургунбоев ️️️️➡️️ Jan Biegański
46'
43'
ГОЛ! 0:1! Жоао Фигейредо
Пас отдал Мигель Креспо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
12
Самуэль Мутуссами
ЦП
15
Jan Biegański
ЦП
24
Гарри Родригеш
ЛВ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
77
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
2
Берат Эздемир
ОП
23
Дениз Тюрук
(К) ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
13
Мигель Креспо
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
20
Mustafa Tetik
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
10
Беркай Озкан
ЦП
91
Давидсон
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
18
Патрик Шиш
ПВ
11
Филипп Кени
ЦФ
4-3-1-2
35
Вурал
27
Сонко Сундберг
26
Радакович
3
Чифтци
7
Палули
8
Харисис
12
Мутуссами
15
24
Родригеш
77
Кейта
55
Койта
2-2-4-2
16
Зенгезер
3
Опоку
27
Ба
4
Эргюн
2
Эздемир
8
Кеман
7
Гюрлер
13
Креспо
23
Тюрук
25
Фигейредо
9
Пентек
7
Палули
58
Эрдал
58
Эрдал
7
Палули
15
90
Тургунбоев
90
Тургунбоев
15
77
Кейта
11
Мениг
11
Мениг
77
Кейта
24
Родригеш
46
46
24
Родригеш
3
Опоку
15
15
3
Опоку
25
Фигейредо
10
Озкан
10
Озкан
25
Фигейредо
7
Гюрлер
91
Давидсон
91
Давидсон
7
Гюрлер
23
Тюрук
17
Беяз
17
Беяз
23
Тюрук
9
Пентек
11
Кени
11
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбул Башакшехир
13
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
20
Mustafa Tetik
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Матшой Джалу
АП
18
Патрик Шиш
ПВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
13
Джордже Николич
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
20
Mustafa Tetik
ЦП
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Матшой Джалу
АП
18
Патрик Шиш
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Сивасспор - Истанбул Башакшехир
1
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
415
379
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.68
2.05
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Информация о матче
Главный судья:
Cagdas Altay, Türkiye
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas
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- : -
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