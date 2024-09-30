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Бешикташ
Эюпспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
0
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Последние матчи
Все
Бешикташ
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Бешикташ - Эюпспор: обзор матча 22 сентября 2024

Бешикташ
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Эюпспор
20' М. Рашица
90+3' Ч. Иммобиле (П)
64' Э. Акбаба (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бешикташ - Эюпспор
Матч завершен
Замена
Онур Булут ️️️️➡️️ Милот Рашица
90' +10
90' +9
Желтая карточка
Халил Акбунар
Замена
Жан Онана ️️️️➡️️ Чиро Иммобиле
90' +5
Замена
Эмирхан Топджу ️️️️➡️️ Рафа
90' +4
ГОЛ с пенальти! 2:1! Чиро Иммобиле
90' +3
Желтая карточка
Артур Масуаку
90'
90'
Желтая карточка
Маме Тиам
87'
Желтая карточка
Фредрик Мидтсьё
81'
Замена
Тайфур Бингель ️️️️➡️️ Джанер Эркин
81'
Замена
Принс Ампем ️️️️➡️️ Ахмед Кутуджу
72'
Замена
Умут Мерас ️️️️➡️️ Лео Дюбуа
68'
Замена
Джонджо Шелви ️️️️➡️️ Самуэль Саис
68'
Замена
Халил Акбунар ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
Замена
Семих Кылыксой ️️️️➡️️ Аль Мусрати
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Эмре Акбаба
ГОЛ! 1:0! Милот Рашица
Пас отдал Жоау Мариу
20'
6'
Желтая карточка
Робин Ялчин
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Жоау Мариу
ЦП
6
Аль Мусрати
ЦП
2
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
4
Онур Булут
ПП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
16
Джонджо Шелви
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
40
Принс Ампем
ПВ
99
Джанни Бруно
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
3
Паулиста
14
Удуохай
18
Мариу
2
Свенссон
83
Фернандеш
6
Мусрати
7
Рашица
17
Иммобиле
27
Рафа
3-1-3-1-2
1
Эзер
15
Дюбуа
4
Кларо
88
Эркин
57
Кабасакал
6
Ялчин
9
Тиам
18
Мидтсьё
8
Акбаба
10
Саис
23
Кутуджу
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
17
Иммобиле
71
Онана
71
Онана
17
Иммобиле
7
Рашица
4
Булут
4
Булут
7
Рашица
6
Мусрати
9
Кылыксой
9
Кылыксой
6
Мусрати
15
Дюбуа
77
Мерас
77
Мерас
15
Дюбуа
88
Эркин
75
Бингель
75
Бингель
88
Эркин
10
Саис
16
Шелви
16
Шелви
10
Саис
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
23
Кутуджу
40
Ампем
40
Ампем
23
Кутуджу
Остались в запасе
Бешикташ
Эюпспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
99
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
99
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Бешикташ - Эюпспор
1
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
302
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.86
2.02
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Zorbay Kucuk, Türkiye
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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