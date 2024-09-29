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Антальяспор
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
12 июня, 15:55
8
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
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Касымпаша
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор

Касымпаша - Антальяспор: обзор матча 22 сентября 2024

Касымпаша
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Антальяспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Касымпаша - Антальяспор
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Мерт Йылмаз
82'
Замена
Сонер Дикмен ️️️️➡️️ Эрдаль Ракип
Красная карточка
Йосип Брекало
77'
74'
Желтая карточка
Jakub Kałuziński
Замена
Джон Эспиноса ️️️️➡️️ Клаудио Винк
74'
Замена
Гекхан Гюль ️️️️➡️️ Кафу
74'
72'
Желтая карточка
Кенан Пирич
63'
Замена
Сандер ван де Стрек ️️️️➡️️ Сэм Ларссон
Замена
Харис Хайрадинович ️️️️➡️️ Антонин Барак
59'
46'
Замена
Oleksandr Petrusenko ️️️️➡️️ Мусса Дженепо
42'
Желтая карточка
Мусса Дженепо
Желтая карточка
Николас Опоку
39'
Замена
Мамаду Фалл ️️️️➡️️ Кевин Родригес
32'
18'
Желтая карточка
Эрдаль Ракип
13'
Желтая карточка
Вейсел Сары
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
77
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
8
Кафу
ЦП
35
Айтач Кара
(К) ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Йосип Брекало
ЛВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
11
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Jakub Kałuziński
ЦП
81
Брайан Самудио
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
14
Джон Эспиноса
ПЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
20
Emre Uzun
ЦП
5
Сонер Дикмен
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
3-2-2-2-1
1
2
Винк
58
Озкан
20
Опоку
77
Родригес
12
Бен Уанес
8
Кафу
35
Кара
9
Брекало
72
Барак
18
Да Кошта
4-2-3-1
13
Пирич
27
Йылмаз
2
Талиссон
89
Сары
11
Вурал
6
Ракип
18
25
Таунсенд
81
Самудио
12
Дженепо
10
Ларссон
8
Кафу
6
Гюль
6
Гюль
8
Кафу
2
Винк
14
Эспиноса
14
Эспиноса
2
Винк
72
Барак
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
72
Барак
77
Родригес
7
Фалл
7
Фалл
77
Родригес
6
Ракип
5
Дикмен
5
Дикмен
6
Ракип
10
Ларссон
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
10
Ларссон
12
Дженепо
16
16
12
Дженепо
Остались в запасе
Касымпаша
Антальяспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Касымпаша - Антальяспор
1
1
6
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
3
1
Нарушения
18
18
Офсайды
2
2
Количество передач
465
350
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.25
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Türkiye
Стадион:
Recep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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