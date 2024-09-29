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Адана Демирспор
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0
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1
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0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
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Адана Демирспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
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Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе

Адана Демирспор - Аланьяспор: обзор матча 22 сентября 2024

Адана Демирспор
22.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Аланьяспор
4' Х. У-Джо
17' Х. У-Джо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Адана Демирспор - Аланьяспор
Матч завершен
90'
Замена
Сердар Дурсун ️️️️➡️️ Nicolas Janvier
Замена
Aksel Aktas ️️️️➡️️ Йован Манев
86'
73'
Замена
Юсуф Эздемир ️️️️➡️️ Хван У-Джо
73'
Замена
Эфеджан Караджа ️️️️➡️️ Лойде Аугушту
Желтая карточка
Йован Манев
49'
Замена
Арда Куртулан ️️️️➡️️ Abdulsamet Burak
46'
45' +3
Желтая карточка
Хван У-Джо
34'
Желтая карточка
Лойде Аугушту
17'
ГОЛ! 0:2! Хван У-Джо
Пас отдал Nicolas Janvier
4'
ГОЛ! 0:1! Хван У-Джо
Пас отдал Лойде Аугушту
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
21
Bunyamin Balat
ЦП
58
Maestro
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
11
Юсуф Бараши
ЦФ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
(К) ЦЗ
27
Лойде Аугушту
ПАЗ
25
Ричард
ОП
42
Гай Макута
ЦП
9
Серхио Кордова
ЦФ
17
Nicolas Janvier
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
99
Арда Куртулан
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
70
Juan Christian
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
4-3-1-2
39
Каракуш
4
Гюлер
5
Гравийон
15
Манев
23
21
58
7
Сари
10
Алиуи
80
11
Бараши
4-2-1-3
1
Ташкыран
3
Лима
94
Хадергьонай
29
Балковец
5
Алити
27
Аугушту
25
Ричард
42
Макута
16
У-Джо
17
9
Кордова
15
Манев
22
22
15
Манев
23
99
Куртулан
99
Куртулан
23
16
У-Джо
88
Эздемир
88
Эздемир
16
У-Джо
27
Аугушту
7
Караджа
7
Караджа
27
Аугушту
17
10
Дурсун
10
Дурсун
17
Остались в запасе
Адана Демирспор
Аланьяспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
16
Izzet Celik
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
70
Juan Christian
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
16
Izzet Celik
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
77
Motez Nourani
ЦП
60
Ozan Demirbag
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
70
Juan Christian
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Адана Демирспор - Аланьяспор
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
461
390
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.62
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Türkiye
Стадион:
New Adana Stadium, Adana
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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