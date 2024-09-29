Адана Демирспор

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Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
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«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
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