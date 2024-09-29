Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Коньяспор
Сивасспор
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 21 сентября 2024

Коньяспор
21.09.2024, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сивасспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
20
Рихедли Базур
ЦП
24
Никола Бораниясевич
ПП
18
Алассан Ндао
ПВ
22
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
12
Самуэль Мутуссами
ЦП
24
Гарри Родригеш
ЛВ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
Главный тренер
Сервет Четин
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
11
Лука Прип
ПВ
99
Блаж Крамер
ЦФ
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Hamza Baltaci
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
15
Jan Biegański
ЦП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
3-1-3-1-2
27
12
Гильерме
9
Алексич
4
Демирбаг
19
Акыйол
16
Евтович
20
Базур
24
Бораниясевич
18
Ндао
8
22
Найир
4-4-2
35
Вурал
7
Палули
26
Радакович
27
Сонко Сундберг
3
Чифтци
10
Притчард
8
Харисис
12
Мутуссами
17
Бассан
24
Родригеш
90
Тургунбоев
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
11
Лука Прип
ПВ
99
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Hamza Baltaci
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
15
Jan Biegański
ЦП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
11
Лука Прип
ПВ
99
Блаж Крамер
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Hamza Baltaci
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
15
Jan Biegański
ЦП
63
Muhammed Kiraz
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Угловые удары
7
4
Нарушения
17
14
Офсайды
0
2
Количество передач
436
372
Сейвы
5
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.86
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yasin Kol, Türkiye
Стадион:
Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium, Konya
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+