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Газиантеп
Трабзонспор
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
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0
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17 сентября, 18:50
0
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16 сентября, 10:37
0
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0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
11 марта, 10:06
0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
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0
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29.09.2024
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Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
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3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
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Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
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Газиантеп
0 : 1
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Самсунспор
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Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор

Газиантеп - Трабзонспор: обзор матча 23 сентября 2024

Газиантеп
23.09.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Матч завершен
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Трабзонспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Газиантеп - Трабзонспор
Матч завершен
Желтая карточка
Арда Кызылдаг
90' +3
90' +3
Желтая карточка
Симон Банза
Замена
Салем М'Баката ️️️️➡️️ Давид Окереке
88'
Замена
Халил Дервисоглу ️️️️➡️️ Омюрджан Артан
87'
Желтая карточка
Деян Сореску
84'
Замена
Александру Максим ️️️️➡️️ Фуркан Соялп
79'
77'
Замена
Умут Бозок ️️️️➡️️ Энтони Нвакаеме
76'
Замена
Борна Баришич ️️️️➡️️ Эрен Эльмали
Замена
Кенан Кодро ️️️️➡️️ Кристофер Лунгойи
73'
Замена
Ogun Ozcicek ️️️️➡️️ Каспер Козловски
73'
Желтая карточка
Энрик Саборит
68'
Желтая карточка
Каспер Козловски
66'
63'
Желтая карточка
Педру Малхейру
46'
Желтая карточка
Энтони Нвакаеме
46'
Замена
Денис Дрэгуш ️️️️➡️️ Джихан Чанак
46'
Замена
Джон Ландстрем ️️️️➡️️ Окай Йокушлу
Желтая карточка
Фуркан Соялп
36'
34'
Желтая карточка
Окай Йокушлу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
13
Энрик Саборит
ЦЗ
36
Бруно Виана
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
20
Баду Ндиайе
ЦП
8
Фуркан Соялп
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
77
Давид Окереке
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
6
Батиста Менди
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
35
Окай Йокушлу
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
61
Джихан Чанак
АП
17
Симон Банза
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
14
Cyril Mandouki
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Халил Дервисоглу
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
5
Джон Ландстрем
ЦП
23
Умут Гюнеш
ЦП
8
Энис Барди
АП
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
19
Умут Бозок
ЦФ
4-3-1-2
1
Диудис
4
Кызылдаг
13
Саборит
36
Виана
27
Артан
20
Ндиайе
8
Соялп
10
Козловски
18
Сореску
11
Лунгойи
77
Окереке
3-1-2-2-2
1
Чакир
79
Малхейру
24
Денсвил
18
Эльмали
6
Менди
11
Туфан
35
Йокушлу
10
Чам
61
Чанак
9
Нвакаеме
17
Банза
77
Окереке
22
М'Баката
22
М'Баката
77
Окереке
8
Соялп
44
Максим
44
Максим
8
Соялп
10
Козловски
25
25
10
Козловски
11
Лунгойи
19
Кодро
19
Кодро
11
Лунгойи
27
Артан
9
Дервисоглу
9
Дервисоглу
27
Артан
18
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
18
Эльмали
35
Йокушлу
5
Ландстрем
5
Ландстрем
35
Йокушлу
61
Чанак
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
61
Чанак
9
Нвакаеме
19
Бозок
19
Бозок
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Газиантеп
Трабзонспор
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Cyril Mandouki
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
Главный тренер
Сельчук Инан
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
23
Умут Гюнеш
ЦП
8
Энис Барди
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Cyril Mandouki
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
23
Умут Гюнеш
ЦП
8
Энис Барди
АП
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Газиантеп - Трабзонспор
5
4
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
9
2
Нарушения
16
13
Количество передач
245
453
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Türkiye
Стадион:
Gaziantep Stadium, Gaziantep
Турция. Суперлига
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Текущие
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
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Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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