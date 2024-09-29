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Бодрум
Истанбул Башакшехир
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
23 июня, 16:31
2
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
4 апреля, 10:55
0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
23 июня, 16:31
2
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024
4 апреля, 10:55
0
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Бодрум
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент Патрикс

Бодрум - Истанбул Башакшехир: обзор матча 14 сентября 2024

Бодрум
14.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Истанбул Башакшехир
90' Л. Дуарте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бодрум - Истанбул Башакшехир
Матч завершен
90'
ГОЛ! 0:1! Лео Дуарте
Пас отдал Берат Эздемир
86'
Замена
Лео Дуарте ️️️️➡️️ Оливье Кеман
Замена
Haqi Osman ️️️️➡️️ Zdravko Dimitrov
85'
76'
Замена
Давидсон ️️️️➡️️ Сердар Гюрлер
76'
Замена
Мигель Креспо ️️️️➡️️ Беркай Озкан
75'
Красная карточка
Димитриос Пелкас
66'
Замена
Димитриос Пелкас ️️️️➡️️ Жоао Фигейредо
Замена
Ahmet Aslan ️️️️➡️️ Георге Пушкаш
64'
Красная карточка
Фреди
59'
Замена
Таульянт Сефери ️️️️➡️️ Ege Bilsel
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бодрум
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
26
Musah Mohammed
ЦП
16
Фреди
(К) АП
41
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Diogo Sousa
ЦФ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
70
Ege Bilsel
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
2
Берат Эздемир
ОП
23
Дениз Тюрук
(К) ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Бодрум
53
Гекхан Аккан
ВР
21
Ahmet Aslan
ЦП
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
8
Samet Yalçın
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
99
Таульянт Сефери
ЦФ
91
Enes Ogruce
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Лео Дуарте
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
91
Давидсон
ЦП
14
Димитриос Пелкас
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
11
Филипп Кени
ЦФ
4-1-2-4
77
15
Айети
23
34
26
16
Фреди
41
Байракдар
1
9
Пушкаш
70
7
3-1-4-2
16
Зенгезер
15
6
Лима
3
Опоку
2
Эздемир
8
Кеман
7
Гюрлер
10
Озкан
23
Тюрук
9
Пентек
25
Фигейредо
9
Пушкаш
21
21
9
Пушкаш
70
99
Сефери
99
Сефери
70
7
19
19
7
8
Кеман
5
Дуарте
5
Дуарте
8
Кеман
10
Озкан
13
Креспо
13
Креспо
10
Озкан
7
Гюрлер
91
Давидсон
91
Давидсон
7
Гюрлер
25
Фигейредо
14
Пелкас
14
Пелкас
25
Фигейредо
Остались в запасе
Бодрум
Истанбул Башакшехир
53
Гекхан Аккан
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
8
Samet Yalçın
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
22
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
53
Гекхан Аккан
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
8
Samet Yalçın
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
91
Enes Ogruce
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
22
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Бодрум - Истанбул Башакшехир
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
22
14
Количество передач
228
409
Сейвы
4
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
2.03
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Zorbay Kucuk, Türkiye
Стадион:
Bodrum Ilce Stadi, Bodrum
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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