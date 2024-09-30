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Трабзонспор
Бешикташ
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
3 сентября, 18:12
0
В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»
30 августа, 20:33
3
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
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Последние матчи
Все
Трабзонспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор

Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 15 сентября 2024

Трабзонспор
15.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бешикташ
17' О. Йокушлу
39' Ж. Фернандеш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
Матч завершен
Замена
Джон Ландстрем ️️️️➡️️ Денис Дрэгуш
90' +6
Замена
Озан Туфан ️️️️➡️️ Джихан Чанак
90' +2
88'
Замена
Салих Учан ️️️️➡️️ Жедсон Фернандеш
Желтая карточка
Угурчан Чакир
84'
Замена
Мухаммед Чам ️️️️➡️️ Симон Банза
80'
79'
Замена
Онур Булут ️️️️➡️️ Йонас Свенссон
77'
Желтая карточка
Мерт Гюнок
67'
Замена
Семих Кылыксой ️️️️➡️️ Милот Рашица
67'
Замена
Эрнест Мучи ️️️️➡️️ Аль Мусрати
Замена
Денис Дрэгуш ️️️️➡️️ Энис Барди
46'
Замена
Джихан Чанак ️️️️➡️️ Мислав Оршич
46'
Желтая карточка
Энис Барди
45' +6
45' +4
Желтая карточка
Аль Мусрати
39'
ГОЛ! 1:1! Жедсон Фернандеш
Пас отдал Йонас Свенссон
ГОЛ! 1:0! Окай Йокушлу
Пас отдал Энис Барди
17'
15'
Желтая карточка
Артур Масуаку
Красная карточка
Эдин Вишча
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
6
Батиста Менди
ОП
35
Окай Йокушлу
ЦП
8
Энис Барди
АП
99
Мислав Оршич
ЛВ
7
Эдин Вишча
ПВ
17
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
2
Йонас Свенссон
ЦП
6
Аль Мусрати
ЦП
18
Жоау Мариу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Мухаммед Чам
АП
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
4
Онур Булут
ПП
23
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чакир
18
Эльмали
24
Денсвил
15
Савич
79
Малхейру
6
Менди
35
Йокушлу
99
Оршич
8
Барди
7
Вишча
17
Банза
3-4-1-2
34
Гюнок
14
Удуохай
3
Паулиста
26
Масуаку
2
Свенссон
6
Мусрати
18
Мариу
83
Фернандеш
7
Рашица
27
Рафа
17
Иммобиле
Чанак
11
Туфан
11
Туфан
Чанак
Дрэгуш
5
Ландстрем
5
Ландстрем
Дрэгуш
99
Оршич
61
Чанак
61
Чанак
99
Оршич
17
Банза
10
Чам
10
Чам
17
Банза
8
Барди
70
Дрэгуш
70
Дрэгуш
8
Барди
83
Фернандеш
8
Учан
8
Учан
83
Фернандеш
2
Свенссон
4
Булут
4
Булут
2
Свенссон
6
Мусрати
23
Мучи
23
Мучи
6
Мусрати
7
Рашица
9
Кылыксой
9
Кылыксой
7
Рашица
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
22
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
13
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
206
633
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.43
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Информация о матче
Главный судья:
Ali Sansalan, Türkiye
Стадион:
Akyazı Stadium, Trabzon
Турция. Суперлига
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Текущие
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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