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Самсунспор
Коньяспор
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
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16 августа, 11:00
0
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11 августа, 20:35
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
10 июля 2023, 10:44
0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
24 декабря 2016, 12:14
8
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
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3 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
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Кайсериспор
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Бодрум
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24.08.2024
Коньяспор

Самсунспор - Коньяспор: обзор матча 14 сентября 2024

Самсунспор
14.09.2024, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
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Коньяспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Самсунспор - Коньяспор
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Огулькан Улджын
87'
Желтая карточка
Никола Бораниясевич
87'
Замена
Угурчан Язгили ️️️️➡️️ Марко Евтович
Замена
Флавьен Тайт ️️️️➡️️ Оливье Нтчам
86'
Замена
Сонер Айдогду ️️️️➡️️ Карло Хольс
76'
73'
Замена
Блаж Крамер ️️️️➡️️ Умут Найир
73'
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Даниэль Алексич
Замена
Кингсли Шиндлер ️️️️➡️️ Арбнор Муджа
63'
Замена
Gaëtan Laura ️️️️➡️️ Эмре Килинк
63'
Замена
Мариус ️️️️➡️️ Ландри Димата
63'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
14
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
20
Рихедли Базур
ЦП
24
Никола Бораниясевич
ПП
18
Алассан Ндао
ПВ
22
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Мариус
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
11
Лука Прип
ПВ
99
Блаж Крамер
ЦФ
3-1-1-4
1
Кочук
16
Бола
4
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
7
Муджа
6
14
Димата
11
Килинк
21
Хольс
3-1-3-1-2
27
4
Демирбаг
9
Алексич
12
Гильерме
19
Акыйол
24
Бораниясевич
20
Базур
16
Евтович
18
Ндао
8
22
Найир
7
Муджа
17
Шиндлер
17
Шиндлер
7
Муджа
21
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
21
Хольс
11
Килинк
27
27
11
Килинк
10
Нтчам
13
Тайт
13
Тайт
10
Нтчам
14
Димата
9
Мариус
9
Мариус
14
Димата
16
Евтович
5
Язгили
5
Язгили
16
Евтович
9
Алексич
28
Кейта
28
Кейта
9
Алексич
22
Найир
99
Крамер
99
Крамер
22
Найир
Остались в запасе
Самсунспор
Коньяспор
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Самсунспор - Коньяспор
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
555
275
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.36
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oguzhan Cakir, Türkiye
Стадион:
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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