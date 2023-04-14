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Кайсериспор
Эюпспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
26 мая 2022, 23:58
0
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
23 сентября 2021, 18:43
7
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
0
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Последние матчи
Все
Кайсериспор
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Кайсериспор - Эюпспор: обзор матча 15 сентября 2024

Кайсериспор
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Эюпспор
64' А. Кочаман
69' D. Nazon
21' М. Тиам
36' С. Саис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кайсериспор - Эюпспор
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Фредрик Мидтсьё
Замена
Джозеф Аттама ️️️️➡️️ Ариф Кочаман
90'
88'
Замена
Джанни Бруно ️️️️➡️️ Маме Тиам
Желтая карточка
Гекхан Саздаги
81'
73'
Замена
Анастасиос Хадзийованнис ️️️️➡️️ Самуэль Саис
73'
Замена
Джонджо Шелви ️️️️➡️️ Ахмед Кутуджу
Желтая карточка
Хасан Али Калдырым
72'
ГОЛ! 2:2! D. Nazon
Пас отдал Хасан Али Калдырым
69'
ГОЛ! 1:2! Ариф Кочаман
Пас отдал Талха Сарыарслан
64'
Замена
Талха Сарыарслан ️️️️➡️️ Mehmet Eray Özbek
64'
60'
Замена
Лео Дюбуа ️️️️➡️️ Джанер Эркин
60'
Замена
Халил Акбунар ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
57'
Желтая карточка
Джанер Эркин
Замена
D. Nazon ️️️️➡️️ Айлтон Боа Морте
41'
Замена
Али Карими ️️️️➡️️ Мехди Бурабиа
41'
Замена
Хасан Али Калдырым ️️️️➡️️ Рамазан Дживелек
41'
Желтая карточка
Жулиан Жанвье
39'
36'
ГОЛ! 0:2! Самуэль Саис
Пас отдал Ахмед Кутуджу
21'
ГОЛ! 0:1! Маме Тиам
Пас отдал Фредрик Мидтсьё
Желтая карточка
Айлтон Боа Морте
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
11
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
6
Али Карими
ЦП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
9
D. Nazon
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Дорухан Токез
ЦП
16
Джонджо Шелви
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
7
Халил Акбунар
ПВ
99
Джанни Бруно
ЦФ
3-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
17
Жанвье
54
Кочаман
10
Бурабиа
8
Йилмаз
16
11
Саздаги
70
Боа Морте
7
Кардозу
28
Дживелек
3-1-3-1-2
1
Эзер
77
Мерас
4
Кларо
88
Эркин
57
Кабасакал
18
Мидтсьё
9
Тиам
6
Ялчин
8
Акбаба
10
Саис
23
Кутуджу
28
Дживелек
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
28
Дживелек
54
Кочаман
3
Аттама
3
Аттама
54
Кочаман
10
Бурабиа
6
Карими
6
Карими
10
Бурабиа
16
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
16
70
Боа Морте
9
9
70
Боа Морте
88
Эркин
15
Дюбуа
15
Дюбуа
88
Эркин
10
Саис
39
Хадзийованнис
39
Хадзийованнис
10
Саис
23
Кутуджу
16
Шелви
16
Шелви
23
Кутуджу
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
9
Тиам
99
Бруно
99
Бруно
9
Тиам
Остались в запасе
Кайсериспор
Эюпспор
1
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Кайсериспор - Эюпспор
4
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
484
324
Сейвы
6
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.58
2.89
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Omer Tolga Guldibi, Türkiye
Стадион:
Kadir Has Stadium, Kayseri
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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