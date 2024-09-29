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Антальяспор
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0
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0
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0
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0
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9 сентября, 12:21
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
1
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
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3 : 1
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
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5 : 2
01.09.2024
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3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
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2 : 1
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Галатасарай
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25.08.2024
Адана Демирспор

Антальяспор - Адана Демирспор: обзор матча 16 сентября 2024

Антальяспор
16.09.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Адана Демирспор
50' С. Ларссон
90+8' Б. Самудио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Антальяспор - Адана Демирспор
Матч завершен
90' +10
Желтая карточка
Aksel Aktas
ГОЛ! 2:0! Брайан Самудио
Пас отдал Мерт Йылмаз
90' +8
90'
Замена
Aksel Aktas ️️️️➡️️ Bunyamin Balat
90'
Замена
Breyton Fougeu ️️️️➡️️ Юсуф Сари
79'
Желтая карточка
Йован Манев
66'
Замена
Tayfun Aydoğan ️️️️➡️️ Юсуф Бараши
Замена
Сонер Дикмен ️️️️➡️️ Jakub Kałuziński
66'
ГОЛ! 1:0! Сэм Ларссон
Пас отдал Мерт Йылмаз
50'
Желтая карточка
Jakub Kałuziński
27'
Замена
Эрдоган Йесилюрт ️️️️➡️️ Эмреджан Узунхан
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
14
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Jakub Kałuziński
ЦП
81
Брайан Самудио
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
21
Bunyamin Balat
ЦП
58
Maestro
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
11
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Сонер Дикмен
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
4-2-3-1
13
Пирич
2
Талиссон
14
Узунхан
89
Сары
27
Йылмаз
6
Ракип
18
12
Дженепо
81
Самудио
25
Таунсенд
10
Ларссон
4-3-1-2
39
Каракуш
4
Гюлер
15
Манев
23
5
Гравийон
7
Сари
58
21
10
Алиуи
11
Бараши
80
18
5
Дикмен
5
Дикмен
18
14
Узунхан
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
14
Узунхан
21
22
22
21
11
Бараши
8
8
11
Бараши
7
Сари
93
93
7
Сари
Остались в запасе
Антальяспор
Адана Демирспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Майкл Валканис
Статистика матча Антальяспор - Адана Демирспор
1
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
8
Офсайды
3
4
Количество передач
392
390
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yasin Kol, Türkiye
Стадион:
Antalya Stadium, Antalya
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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