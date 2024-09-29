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Касымпаша
Фенербахче
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
12 июня, 15:55
8
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
Касымпаша
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор

Касымпаша - Фенербахче: обзор матча 15 сентября 2024

Касымпаша
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
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Фенербахче
22' А. Сен-Максимен
39' Д. Тадич (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Касымпаша - Фенербахче
Матч завершен
87'
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Фред
81'
Замена
Софиан Амрабат ️️️️➡️️ Душан Тадич
81'
Замена
Юсуф Акчичек ️️️️➡️️ Мерт Мюлдюр
Замена
Джон Эспиноса ️️️️➡️️ Клаудио Винк
80'
Замена
Кафу ️️️️➡️️ Гекхан Гюль
80'
Замена
Антонин Барак ️️️️➡️️ Харис Хайрадинович
66'
63'
Замена
Эдин Джеко ️️️️➡️️ Юссеф Эн-Несири
63'
Замена
Ирфан Кахведжи ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
49'
Желтая карточка
Джейден Остерволде
Замена
Айтач Кара ️️️️➡️️ Loret Sadiku
46'
Желтая карточка
Клаудио Винк
45' +1
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Душан Тадич
Желтая карточка
Николас Опоку
38'
22'
ГОЛ! 0:1! Аллен Сен-Максимен
Пас отдал Душан Тадич
Желтая карточка
Мамаду Фалл
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
77
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Йосип Брекало
ЛВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
26
Loret Sadiku
(К) ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
13
Фред
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
14
Джон Эспиноса
ПЗ
8
Кафу
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
3
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
34
Софиан Амрабат
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-1-1-2
1
2
Винк
6
Гюль
58
Озкан
77
Родригес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
9
Брекало
26
18
Да Кошта
4-2-2-2
40
Ливакович
16
Мюлдюр
4
Сеюнджу
50
Бекао
24
Остерволде
5
Юкшек
13
Фред
53
Шиманьски
10
Тадич
19
Эн-Несири
97
Сен-Максимен
2
Винк
14
Эспиноса
14
Эспиноса
2
Винк
6
Гюль
8
Кафу
8
Кафу
6
Гюль
26
35
Кара
35
Кара
26
10
Хайрадинович
72
Барак
72
Барак
10
Хайрадинович
16
Мюлдюр
95
Акчичек
95
Акчичек
16
Мюлдюр
13
Фред
8
Яндас
8
Яндас
13
Фред
97
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
97
Сен-Максимен
10
Тадич
34
Амрабат
34
Амрабат
10
Тадич
19
Эн-Несири
9
Джеко
9
Джеко
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Касымпаша
Фенербахче
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Касымпаша - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
16
Офсайды
2
3
Количество передач
455
340
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.53
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
Стадион:
Recep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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