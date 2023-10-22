Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Сивасспор
Газиантеп
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
11 марта, 10:06
0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сивасспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор

Сивасспор - Газиантеп: обзор матча 14 сентября 2024

Сивасспор
14.09.2024, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Газиантеп
37' Р. Манай
69' Б. Кейта
83' М. Палули
6' А. Максим (П)
88' К. Кодро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сивасспор - Газиантеп
Матч завершен
Желтая карточка
Угур Чифтци
90' +4
90' +4
Желтая карточка
Деян Сореску
88'
ГОЛ! 3:2! Кенан Кодро
85'
Замена
I. Karakas ️️️️➡️️ Кристофер Лунгойи
85'
Замена
Мирза Джихан ️️️️➡️️ Cyril Mandouki
Замена
Бенгали-Фоде Койта ️️️️➡️️ Turac Böke
84'
Замена
Самба Камара ️️️️➡️️ Самуэль Мутуссами
84'
ГОЛ! 3:1! Мурат Палули
Пас отдал Самуэль Мутуссами
83'
79'
Желтая карточка
Каспер Козловски
79'
Желтая карточка
Кенан Кодро
Замена
Jan Biegański ️️️️➡️️ Алекс Притчард
76'
73'
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Эртугрул Эрсой
Вторая желтая
Бальде Кейта
69'
ГОЛ! 2:1! Бальде Кейта
69'
68'
Желтая карточка
Cyril Mandouki
67'
Замена
Баду Ндиайе ️️️️➡️️ Ogun Ozcicek
66'
Замена
Каспер Козловски ️️️️➡️️ Александру Максим
Желтая карточка
Бальде Кейта
52'
Желтая карточка
Азизбек Тургунбоев
50'
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Рей Манай
42'
ГОЛ! 1:1! Рей Манай
Пас отдал Алекс Притчард
37'
16'
Желтая карточка
Кристофер Лунгойи
10'
Желтая карточка
Александру Максим
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Александру Максим
Желтая карточка
Джордже Николич
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
12
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Рей Манай
ЦФ
77
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
13
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
36
Бруно Виана
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
25
Ogun Ozcicek
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
44
Александру Максим
(К) ЦП
77
Давид Окереке
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
15
Jan Biegański
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
20
Баду Ндиайе
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
23
I. Karakas
ЦФ
4-3-1-2
13
Николич
3
Чифтци
27
Сонко Сундберг
26
Радакович
7
Палули
12
Мутуссами
10
Притчард
8
Харисис
90
Тургунбоев
77
Кейта
9
Манай
4-3-3
1
Диудис
5
Эрсой
36
Виана
3
Ташдемир
13
Саборит
25
14
44
Максим
11
Лунгойи
19
Кодро
77
Окереке
12
Мутуссами
14
Камара
14
Камара
12
Мутуссами
10
Притчард
15
15
10
Притчард
9
Манай
46
46
9
Манай
55
Койта
55
Койта
25
20
Ндиайе
20
Ндиайе
25
44
Максим
10
Козловски
10
Козловски
44
Максим
14
17
Джихан
17
Джихан
14
5
Эрсой
18
Сореску
18
Сореску
5
Эрсой
11
Лунгойи
23
23
11
Лунгойи
Остались в запасе
Сивасспор
Газиантеп
35
Али Сасал Вурал
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Сивасспор - Газиантеп
4
1
6
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
315
353
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Muhammetali Metoglu, Türkiye
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+