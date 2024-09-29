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Фенербахче
Аланьяспор
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
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Фенербахче
Аланьяспор
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Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
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Турция. Суперлига, 4 тур
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3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе

Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 30 августа 2024

Фенербахче
30.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Аланьяспор
43' Д. Тадич
65' Д. Тадич
67' Э. Джеко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Матч завершен
89'
Замена
Bera Ceken ️️️️➡️️ Сердар Дурсун
Замена
Дженк Тосун ️️️️➡️️ Душан Тадич
83'
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Себастьян Шиманьски
83'
80'
Желтая карточка
Флоран Хадергьонай
73'
Замена
Рони Лопеш ️️️️➡️️ Серхио Кордова
73'
Замена
Nicolas Janvier ️️️️➡️️ Эфеджан Караджа
Замена
Юссеф Эн-Несири ️️️️➡️️ Эдин Джеко
73'
ГОЛ! 3:0! Эдин Джеко
Пас отдал Ирфан Кахведжи
67'
ГОЛ! 2:0! Душан Тадич
65'
Замена
Родриго Бекао ️️️️➡️️ Александер Джику
61'
Замена
Ирфан Кахведжи ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
61'
59'
Желтая карточка
Гай Макута
Желтая карточка
Джейден Остерволде
56'
55'
Желтая карточка
Сердар Дурсун
46'
Желтая карточка
Ричард
ГОЛ! 1:0! Душан Тадич
Пас отдал Эдин Джеко
43'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
13
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
42
Гай Макута
ЦП
9
Серхио Кордова
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
70
Juan Christian
ЦФ
17
Nicolas Janvier
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
4-2-2-2
40
Ливакович
16
Мюлдюр
6
Джику
4
Сеюнджу
24
Остерволде
13
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
53
Шиманьски
9
Джеко
97
Сен-Максимен
4-2-1-3
1
Ташкыран
29
Балковец
94
Хадергьонай
4
Байир
5
Алити
25
Ричард
88
Эздемир
42
Макута
7
Караджа
10
Дурсун
9
Кордова
6
Джику
50
Бекао
50
Бекао
6
Джику
97
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
97
Сен-Максимен
53
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
53
Шиманьски
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
9
Джеко
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
9
Джеко
9
Кордова
11
Лопеш
11
Лопеш
9
Кордова
7
Караджа
17
17
7
Караджа
10
Дурсун
22
22
10
Дурсун
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
33
Исмаил Зехир
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
4
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
11
Офсайды
3
4
Количество передач
428
442
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.35
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mehmet Turkmen, Türkiye
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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