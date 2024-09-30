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Бешикташ
Сивасспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
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Последние матчи
Все
Бешикташ
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Бешикташ - Сивасспор: обзор матча 01 сентября 2024

Бешикташ
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сивасспор
27' Ч. Иммобиле (П)
89' Ж. Фернандеш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бешикташ - Сивасспор
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Ноа Сонко Сундберг
Желтая карточка
Эмирхан Топджу
90' +4
90' +4
Желтая карточка
Рей Манай
Замена
Эмирхан Топджу ️️️️➡️️ Милот Рашица
90' +2
Замена
Онур Булут ️️️️➡️️ Рафа
90' +2
89'
Желтая карточка
Али Сасал Вурал
ГОЛ! 2:0! Жедсон Фернандеш
89'
89'
Замена
Эмрах Бассан ️️️️➡️️ Алекс Притчард
89'
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Урош Радакович
78'
Замена
Самуэль Мутуссами ️️️️➡️️ Jan Biegański
Замена
Чер Ндур ️️️️➡️️ Аль Мусрати
73'
Желтая карточка
Милот Рашица
72'
68'
Замена
Бальде Кейта ️️️️➡️️ Азизбек Тургунбоев
Замена
Семих Кылыксой ️️️️➡️️ Эрнест Мучи
62'
Желтая карточка
Аль Мусрати
59'
44'
Желтая карточка
Угур Чифтци
41'
Желтая карточка
Мурат Палули
ГОЛ с пенальти! 1:0! Чиро Иммобиле
27'
Желтая карточка
Чиро Иммобиле
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
2
Йонас Свенссон
ЦП
6
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
15
Jan Biegański
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
73
Чер Ндур
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
4
Онур Булут
ПП
77
Джан Келеш
ЛВ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
12
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
77
Бальде Кейта
ЦФ
46
Turac Böke
ЦФ
3-3-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
14
Удуохай
3
Паулиста
83
Фернандеш
2
Свенссон
6
Мусрати
7
Рашица
17
Иммобиле
23
Мучи
27
Рафа
3-2-3-1-1
35
Вурал
3
Чифтци
14
Камара
27
Сонко Сундберг
7
Палули
26
Радакович
10
Притчард
8
Харисис
15
90
Тургунбоев
9
Манай
7
Рашица
53
Топджу
53
Топджу
7
Рашица
6
Мусрати
73
Ндур
73
Ндур
6
Мусрати
27
Рафа
4
Булут
4
Булут
27
Рафа
23
Мучи
9
Кылыксой
9
Кылыксой
23
Мучи
15
12
Мутуссами
12
Мутуссами
15
10
Притчард
17
Бассан
17
Бассан
10
Притчард
90
Тургунбоев
77
Кейта
77
Кейта
90
Тургунбоев
26
Радакович
46
46
26
Радакович
Остались в запасе
Бешикташ
Сивасспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
22
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Джан Келеш
ЛВ
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордже Николич
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Бешикташ - Сивасспор
4
5
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
4
7
Количество передач
263
120
Сейвы
0
2
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.1
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Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Türkiye
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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