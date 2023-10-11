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Хатайспор
Самсунспор
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8
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1
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0
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9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
10 июля 2023, 10:44
0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
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Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор

Хатайспор - Самсунспор: обзор матча 01 сентября 2024

Хатайспор
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Самсунспор
37' А. Муджа
51' Мариус
75' О. Нтчам
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хатайспор - Самсунспор
Матч завершен
90'
Замена
Gaëtan Laura ️️️️➡️️ Мариус
84'
Замена
Soner Gönül ️️️️➡️️ Оливье Нтчам
84'
Замена
Сонер Айдогду ️️️️➡️️ Арбнор Муджа
77'
Замена
Ландри Димата ️️️️➡️️ Зеки Явру
75'
ГОЛ! 0:3! Оливье Нтчам
75'
Пенальти не реализован Оливье Нтчам
Замена
Руй Педру ️️️️➡️️ Жоэльсон Фернандеш
74'
59'
Желтая карточка
Марк Бола
51'
ГОЛ! 0:2! Мариус
Пас отдал Арбнор Муджа
Замена
Геркем Саглам ️️️️➡️️ Армин Ходжич
46'
46'
Замена
Celil Yüksel ️️️️➡️️ Y. Ait Bennasser
Замена
Ригоберто Ривас ️️️️➡️️ Фуншо Бамгбойе
46'
37'
ГОЛ! 0:1! Арбнор Муджа
Пас отдал Карло Хольс
17'
Желтая карточка
Y. Ait Bennasser
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
17
Ламин Диак
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
7
Фуншо Бамгбойе
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
21
Карло Хольс
ЦФ
9
Мариус
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
5
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
14
Руй Педру
ЦФ
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
14
Ландри Димата
ЦФ
29
Эркан Кара
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Кардешлер
88
Сертел
15
Йылмаз
27
Демир
17
Диак
6
Пармак
2
Черекчи
18
Ходжич
7
Бамгбойе
10
Страндберг
77
Фернандеш
4-1-1-3
37
Шатка
18
Явру
17
Шиндлер
4
ван Дронгелен
16
Бола
10
Нтчам
7
Муджа
6
9
Мариус
21
Хольс
18
Ходжич
5
Саглам
5
Саглам
18
Ходжич
7
Бамгбойе
99
Ривас
99
Ривас
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
14
Педру
14
Педру
77
Фернандеш
10
Нтчам
28
28
10
Нтчам
6
5
5
6
9
Мариус
27
27
9
Мариус
7
Муджа
8
Айдогду
8
Айдогду
7
Муджа
18
Явру
14
Димата
14
Димата
18
Явру
Остались в запасе
Хатайспор
Самсунспор
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
29
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Хатайспор - Самсунспор
2
Всего ударов по воротам
1
6
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
3
7
Офсайды
0
4
Количество передач
223
254
Сейвы
1
0
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
0
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.02
0.3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cihan Aydin, Türkiye
Стадион:
Мерсин Стадиуму
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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