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Коньяспор
Кайсериспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
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0 : 3
30.09.2024
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Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор

Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 31 августа 2024

Коньяспор
31.08.2024, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кайсериспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
Матч завершен
Желтая карточка
Emmanuel Boateng
87'
Замена
Тунахан Таски ️️️️➡️️ Марко Евтович
85'
85'
Замена
Рамазан Дживелек ️️️️➡️️ Карлос Манэ
80'
Замена
Али Карими ️️️️➡️️ Картал Йилмаз
Замена
Лука Прип ️️️️➡️️ Юсуф Эрдоган
78'
68'
Замена
Mehmet Eray Özbek ️️️️➡️️ D. Nazon
66'
Желтая карточка
Мигел Кардозу
Замена
Мелих Ибрагимоглу ️️️️➡️️ Огулькан Улджын
66'
Замена
Emmanuel Boateng ️️️️➡️️ Даниэль Алексич
66'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
12
Гильерме
(К) ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
24
Никола Бораниясевич
ПП
8
Pedrinho
ЦФ
22
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
20
Карлос Манэ
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
9
D. Nazon
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
7
Тунахан Таски
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
3-3-2-2
27
4
Демирбаг
9
Алексич
5
Язгили
12
Гильерме
35
Улджын
10
Эрдоган
16
Евтович
24
Бораниясевич
22
Найир
8
3-2-3-2
25
Баязит
17
Жанвье
54
Кочаман
23
Кароль
8
Йилмаз
10
Бурабиа
70
Боа Морте
7
Кардозу
11
Саздаги
9
20
Карлос Манэ
35
Улджын
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
35
Улджын
9
Алексич
26
26
9
Алексич
10
Эрдоган
11
Прип
11
Прип
10
Эрдоган
16
Евтович
7
Таски
7
Таски
16
Евтович
9
16
16
9
8
Йилмаз
6
Карими
6
Карими
8
Йилмаз
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
1
Дениз Эртас
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
1
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
17
Офсайды
2
0
Количество передач
412
461
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.02
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Türkiye
Стадион:
Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium, Konya
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- : -
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- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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