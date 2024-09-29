Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Эюпспор
Трабзонспор
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
3 сентября, 18:12
0
В Турции раскрыли, почему сорвался трансфер Соболева в «Трабзонспор»
30 августа, 20:33
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Эюпспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор

Эюпспор - Трабзонспор: обзор матча 01 сентября 2024

Эюпспор
01.09.2024, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Трабзонспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эюпспор - Трабзонспор
Матч завершен
90'
Замена
Мухаммед Чам ️️️️➡️️ Энис Дестан
Замена
Tugay Kaçar ️️️️➡️️ Мелих Кабасакал
86'
Замена
Анастасиос Хадзийованнис ️️️️➡️️ Маме Тиам
86'
Желтая карточка
Свит Сеслар
79'
76'
Замена
Энис Барди ️️️️➡️️ Джихан Чанак
Замена
Свит Сеслар ️️️️➡️️ Самуэль Саис
73'
Замена
Дорухан Токез ️️️️➡️️ Тайфур Бингель
73'
Желтая карточка
Мелих Кабасакал
69'
Желтая карточка
Робин Ялчин
55'
Замена
Джанни Бруно ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
54'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
77
Умут Мерас
ЛЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
4
Луккас Кларо
ЦФ
10
Самуэль Саис
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
6
Батиста Менди
ОП
35
Окай Йокушлу
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
99
Мислав Оршич
ЛВ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
3
Fethi Özer
ЦЗ
16
Джонджо Шелви
ЦП
24
Tugay Kaçar
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Дорухан Токез
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
40
Принс Ампем
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
99
Джанни Бруно
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
23
Умут Гюнеш
ЦП
10
Мухаммед Чам
АП
8
Энис Барди
АП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Эзер
77
Мерас
75
Бингель
57
Кабасакал
18
Мидтсьё
6
Ялчин
9
Тиам
8
Акбаба
23
Кутуджу
10
Саис
4
Кларо
4-1-1-2-2
1
Чакир
79
Малхейру
24
Денсвил
15
Савич
18
Эльмали
6
Менди
35
Йокушлу
61
Чанак
99
Оршич
94
Дестан
70
Дрэгуш
57
Кабасакал
24
24
57
Кабасакал
9
Тиам
39
Хадзийованнис
39
Хадзийованнис
9
Тиам
75
Бингель
5
Токез
5
Токез
75
Бингель
10
Саис
11
Сеслар
11
Сеслар
10
Саис
8
Акбаба
99
Бруно
99
Бруно
8
Акбаба
94
Дестан
10
Чам
10
Чам
94
Дестан
61
Чанак
8
Барди
8
Барди
61
Чанак
Остались в запасе
Эюпспор
Трабзонспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
3
Fethi Özer
ЦЗ
16
Джонджо Шелви
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
3
Fethi Özer
ЦЗ
16
Джонджо Шелви
ЦП
40
Принс Ампем
ПВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Эюпспор - Трабзонспор
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
414
454
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.21
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан (Сакарья)
Стадион:
Эюп
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+