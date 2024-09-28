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Ризеспор
Касымпаша
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
3 мая, 10:19
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
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Ризеспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Ризеспор - Касымпаша: обзор матча 31 августа 2024

Ризеспор
31.08.2024, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Касымпаша
6' М. Бен Уанес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ризеспор - Касымпаша
Матч завершен
90' +6
Замена
Кеннет Омеруо ️️️️➡️️ Харис Хайрадинович
89'
Замена
Садик Чифтпинар ️️️️➡️️ Айтач Кара
Замена
Амир Хаджиахметович ️️️️➡️️ Мартин Минчев
75'
Замена
Алтин Зекири ️️️️➡️️ Дал Варесанович
46'
45' +3
Желтая карточка
Клаудио Винк
45'
Желтая карточка
Николас Опоку
Желтая карточка
Давид Акинтола
38'
6'
ГОЛ! 0:1! Мортадха Бен Уанес
Пас отдал Мамаду Фалл
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
53
Гекхан Аккан
(К) ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
90
Мартин Минчев
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
6
Яннис Папаниколау
ЦП
28
Давид Акинтола
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
(К) ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Касымпаша
61
Aegean Albayrak
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
8
Кафу
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
99
Али Демирель
ЦФ
3-1-4-1-1
53
Аккан
5
Хойер
4
Мокши
2
Аликулов
37
Шахин
90
Минчев
6
Папаниколау
28
Акинтола
10
Олавоин
8
Варесанович
9
Соу
3-2-2-1-1
1
20
Опоку
2
Винк
6
Гюль
77
Родригес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
26
90
Минчев
20
Хаджиахметович
20
Хаджиахметович
90
Минчев
8
Варесанович
77
Зекири
77
Зекири
8
Варесанович
35
Кара
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
35
Кара
10
Хайрадинович
4
Омеруо
4
Омеруо
10
Хайрадинович
Остались в запасе
Ризеспор
Касымпаша
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
61
Aegean Albayrak
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
8
Кафу
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
99
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
61
Aegean Albayrak
ВР
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
8
Кафу
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
99
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Ризеспор - Касымпаша
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
14
Офсайды
4
3
Количество передач
494
316
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.18
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ali Sansalan, Türkiye
Стадион:
Caykur Didi Stadium, Rize
Турция. Суперлига
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Текущие
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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