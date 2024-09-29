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Истанбул Башакшехир
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0
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0
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0
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0
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
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0
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30 августа, 02:19
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29 сентября, 17:50
0
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28 сентября, 13:20
0
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0 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
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0 : 0
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Антальяспор
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Антальяспор
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Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор

Истанбул Башакшехир - Антальяспор: обзор матча 01 сентября 2024

Истанбул Башакшехир
01.09.2024, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
5 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Антальяспор
43' Ж. Фигейредо
62' Д. Тюрук
64' К. Пентек
72' К. Пентек
81' К. Пентек
2' С. Ларссон
41' С. Ларссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Истанбул Башакшехир - Антальяспор
Матч завершен
Замена
Онур Эргюн ️️️️➡️️ Берат Эздемир
87'
Замена
Давидсон ️️️️➡️️ Сердар Гюрлер
83'
Замена
Мигель Креспо ️️️️➡️️ Жоао Фигейредо
83'
83'
Замена
Сандер ван де Стрек ️️️️➡️️ Мусса Дженепо
ГОЛ! 5:2! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Жером Опоку
81'
Желтая карточка
Кшиштоф Пентек
76'
ГОЛ! 4:2! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Лукас Лима
72'
ГОЛ! 3:2! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Оливье Кеман
64'
ГОЛ! 2:2! Дениз Тюрук
62'
Замена
Кшиштоф Пентек ️️️️➡️️ Филипп Кени
46'
Замена
Беркай Озкан ️️️️➡️️ Димитриос Пелкас
46'
ГОЛ! 1:2! Жоао Фигейредо
Пас отдал Димитриос Пелкас
43'
41'
ГОЛ! 0:2! Сэм Ларссон
Пас отдал Эрдаль Ракип
23'
Желтая карточка
Эрдаль Ракип
2'
ГОЛ! 0:1! Сэм Ларссон
Пас отдал Jakub Kałuziński
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
2
Берат Эздемир
ОП
23
Дениз Тюрук
(К) ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
14
Димитриос Пелкас
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Jakub Kałuziński
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
81
Брайан Самудио
ЛВ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
10
Сэм Ларссон
(К) ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
91
Давидсон
ЦП
13
Мигель Креспо
ЦП
10
Беркай Озкан
ЦП
28
Emre Karaal
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
44
Efecan Gülerce
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
5
Сонер Дикмен
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
3-1-4-2
16
Зенгезер
6
Лима
3
Опоку
15
2
Эздемир
23
Тюрук
7
Гюрлер
14
Пелкас
8
Кеман
11
Кени
25
Фигейредо
2-3-3-2
13
Пирич
4
Гершалиу
2
Талиссон
91
6
Ракип
18
12
Дженепо
8
Сафури
81
Самудио
10
Ларссон
17
Йесилюрт
2
Эздемир
4
Эргюн
4
Эргюн
2
Эздемир
7
Гюрлер
91
Давидсон
91
Давидсон
7
Гюрлер
25
Фигейредо
13
Креспо
13
Креспо
25
Фигейредо
14
Пелкас
10
Озкан
10
Озкан
14
Пелкас
11
Кени
9
Пентек
9
Пентек
11
Кени
12
Дженепо
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
12
Дженепо
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
28
Emre Karaal
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
Главный тренер
Кагдас Атан
21
Абдуллах Йигитер
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
44
Efecan Gülerce
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
5
Сонер Дикмен
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
28
Emre Karaal
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
44
Efecan Gülerce
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
5
Сонер Дикмен
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Антальяспор
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
14
Офсайды
6
0
Количество передач
375
312
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.66
0.87
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Информация о матче
Главный судья:
Oguzhan Cakir, Türkiye
Стадион:
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
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Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
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- : -
05.10.2024
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Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
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