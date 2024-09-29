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Бодрум
Коньяспор
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
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Бодрум
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор

Бодрум - Коньяспор: обзор матча 24 августа 2024

Бодрум
24.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Коньяспор
28' А. Демирбаг (АГ)
40' Г. Пушкаш
88' К. Эзер (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бодрум - Коньяспор
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Jakub Słowik
Желтая карточка
Кенан Эзер
90' +1
ГОЛ с пенальти! 3:0! Кенан Эзер
88'
Замена
Кенан Эзер ️️️️➡️️ Zdravko Dimitrov
83'
Замена
Ондржей Челустка ️️️️➡️️ Гекдениз Байракдар
83'
Замена
Gabriel Obekpa ️️️️➡️️ Samet Yalçın
83'
79'
Замена
Эмрехан Гедикли ️️️️➡️️ Огулькан Улджын
Замена
Ege Bilsel ️️️️➡️️ Uzeyir Ergun
77'
Замена
Celal Dumanli ️️️️➡️️ Георге Пушкаш
74'
65'
Замена
Алассан Ндао ️️️️➡️️ Даниэль Алексич
65'
Замена
Мелих Ибрагимоглу ️️️️➡️️ Юсуф Эрдоган
47'
Желтая карточка
Марко Евтович
Желтая карточка
Samet Yalçın
43'
ГОЛ! 2:0! Георге Пушкаш
Пас отдал Musah Mohammed
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Адиль Демирбаг
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бодрум
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
26
Musah Mohammed
ЦП
8
Samet Yalçın
(К) ЦП
16
Фреди
АП
41
Гекдениз Байракдар
ПВ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
24
Никола Бораниясевич
ПП
22
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бодрум
32
Bahri Can Tosun
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
19
Haqi Osman
ЦФ
70
Ege Bilsel
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Лука Прип
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
90
Эмрехан Гедикли
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
4-2-2-3
77
29
Эрейе
23
34
26
8
16
Фреди
41
Байракдар
9
Пушкаш
1
7
3-3-2-2
27
4
Демирбаг
9
Алексич
33
12
Гильерме
35
Улджын
10
Эрдоган
24
Бораниясевич
16
Евтович
8
22
Найир
41
Байракдар
33
Челустка
33
Челустка
41
Байракдар
8
18
18
8
7
10
Эзер
10
Эзер
7
23
70
70
23
9
Пушкаш
48
48
9
Пушкаш
10
Эрдоган
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
10
Эрдоган
9
Алексич
18
Ндао
18
Ндао
9
Алексич
35
Улджын
90
Гедикли
90
Гедикли
35
Улджын
Остались в запасе
Бодрум
Коньяспор
32
Bahri Can Tosun
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
32
Bahri Can Tosun
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
19
Haqi Osman
ЦФ
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
91
Melih Bostan
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бодрум - Коньяспор
2
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
282
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.35
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cagdas Altay, Turkey
Стадион:
Bodrum Ilce Stadi, Bodrum
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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