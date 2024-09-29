Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Ризеспор
Фенербахче
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
3 мая, 10:19
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ризеспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор

Ризеспор - Фенербахче: обзор матча 25 августа 2024

Ризеспор
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 5
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Фенербахче
15' Фред
53' Э. Джеко
60' Фред
64' Фред
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ризеспор - Фенербахче
Матч завершен
81'
Замена
Левент Мерджан ️️️️➡️️ Фред
Замена
Митхат Пала ️️️️➡️️ Halil Ibrahim Pehlivan
79'
78'
Замена
Дженгиз Ундер ️️️️➡️️ Душан Тадич
70'
Замена
Родриго Бекао ️️️️➡️️ Джаглар Сеюнджу
70'
Замена
Ирфан Кахведжи ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
70'
Замена
Юссеф Эн-Несири ️️️️➡️️ Эдин Джеко
Замена
Seyfettin Anil Yasar ️️️️➡️️ Дал Варесанович
67'
64'
ГОЛ! 0:4! Фред
Замена
Амир Хаджиахметович ️️️️➡️️ Яннис Папаниколау
61'
Замена
Мартин Минчев ️️️️➡️️ Алтин Зекири
61'
60'
ГОЛ! 0:3! Фред
Пас отдал Аллен Сен-Максимен
53'
ГОЛ! 0:2! Эдин Джеко
Пас отдал Мерт Мюлдюр
Желтая карточка
Таха Шахин
50'
45' +2
Желтая карточка
Джаглар Сеюнджу
Желтая карточка
Давид Акинтола
32'
15'
ГОЛ! 0:1! Фред
Пас отдал Душан Тадич
4'
Желтая карточка
Фред
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
53
Гекхан Аккан
(К) ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
6
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
28
Давид Акинтола
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Алтин Зекири
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
13
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
Фенербахче
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
3
Самет Акайдын
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-3-2-1
53
Аккан
3
2
Аликулов
4
Мокши
37
Шахин
6
Папаниколау
10
Олавоин
28
Акинтола
77
Зекири
8
Варесанович
9
Соу
4-2-2-2
40
Ливакович
24
Остерволде
6
Джику
4
Сеюнджу
16
Мюлдюр
13
Фред
5
Юкшек
53
Шиманьски
10
Тадич
97
Сен-Максимен
9
Джеко
8
Варесанович
16
16
8
Варесанович
6
Папаниколау
20
Хаджиахметович
20
Хаджиахметович
6
Папаниколау
77
Зекири
90
Минчев
90
Минчев
77
Зекири
3
54
Пала
54
Пала
3
4
Сеюнджу
50
Бекао
50
Бекао
4
Сеюнджу
97
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
97
Сен-Максимен
13
Фред
22
Мерджан
22
Мерджан
13
Фред
10
Тадич
20
Ундер
20
Ундер
10
Тадич
9
Джеко
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
9
Джеко
Остались в запасе
Ризеспор
Фенербахче
1
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
2
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
19
Количество передач
423
448
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.97
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Caykur Didi Stadium, Rize
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+