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0
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0
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0
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15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 18:49
0
«Трабзонспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:42
0
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
3 сентября, 18:12
0
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30 августа, 20:33
3
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
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0
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0 : 3
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Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор

Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 19 сентября 2024

Трабзонспор
19.09.2024, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Кайсериспор
89' У. Бозок
90+8' С. Денсвил
12' Х. Али Калдырым
63' А. Боа Морте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Стефано Денсвил
Пас отдал Энтони Нвакаеме
90' +8
90' +2
Замена
Яв Ака ️️️️➡️️ D. Nazon
90' +2
Замена
Baran Ali Gezek ️️️️➡️️ Айлтон Боа Морте
ГОЛ! 1:2! Умут Бозок
89'
88'
Желтая карточка
D. Nazon
87'
Вторая желтая
Гекхан Саздаги
86'
Замена
Рамазан Дживелек ️️️️➡️️ Лионель Кароль
Замена
Умут Бозок ️️️️➡️️ Денис Дрэгуш
81'
75'
Замена
Mehmet Eray Özbek ️️️️➡️️ Хасан Али Калдырым
73'
Желтая карточка
Гекхан Саздаги
73'
Желтая карточка
Мехди Бурабиа
Замена
Джон Ландстрем ️️️️➡️️ Окай Йокушлу
64'
63'
ГОЛ! 0:2! Айлтон Боа Морте
Пас отдал D. Nazon
54'
Желтая карточка
Мигел Кардозу
46'
Замена
Димитриос Коловециос ️️️️➡️️ Жулиан Жанвье
Замена
Энтони Нвакаеме ️️️️➡️️ Энис Барди
46'
Замена
Озан Туфан ️️️️➡️️ Стефан Савич
14'
12'
ГОЛ! 0:1! Хасан Али Калдырым
Пас отдал D. Nazon
10'
Пенальти не реализован Джозеф Аттама
5'
Желтая карточка
Айлтон Боа Морте
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
18
Эрен Эльмали
ЛЗ
24
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
6
Батиста Менди
ОП
35
Окай Йокушлу
ЦП
8
Энис Барди
АП
61
Джихан Чанак
АП
99
Мислав Оршич
ЛВ
70
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
9
D. Nazon
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
20
Серкан Асан
ПАЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
23
Умут Гюнеш
ЦП
5
Джон Ландстрем
ЦП
19
Умут Бозок
ЦФ
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Кайсериспор
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
26
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чакир
18
Эльмали
24
Денсвил
15
Савич
79
Малхейру
6
Менди
35
Йокушлу
99
Оршич
61
Чанак
8
Барди
70
Дрэгуш
3-1-2-3-1
1
Пири
17
Жанвье
33
Али Калдырым
23
Кароль
3
Аттама
8
Йилмаз
10
Бурабиа
7
Кардозу
70
Боа Морте
11
Саздаги
9
15
Савич
11
Туфан
11
Туфан
15
Савич
35
Йокушлу
5
Ландстрем
5
Ландстрем
35
Йокушлу
70
Дрэгуш
19
Бозок
19
Бозок
70
Дрэгуш
8
Барди
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
8
Барди
17
Жанвье
4
Коловециос
4
Коловециос
17
Жанвье
9
79
Ака
79
Ака
9
70
Боа Морте
26
26
70
Боа Морте
33
Али Калдырым
16
16
33
Али Калдырым
23
Кароль
28
Дживелек
28
Дживелек
23
Кароль
Остались в запасе
Трабзонспор
Кайсериспор
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
20
Серкан Асан
ПАЗ
44
Арсений Батагов
ОП
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
6
Али Карими
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
20
Серкан Асан
ПАЗ
44
Арсений Батагов
ОП
23
Умут Гюнеш
ЦП
90
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
6
Али Карими
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
1
5
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
11
Офсайды
1
2
Количество передач
537
289
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.7
2.46
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mehmet Turkmen, Türkiye
Стадион:
Akyazı Stadium, Trabzon
Турция. Суперлига
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- : -
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
05.10.2024
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