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Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
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0
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0
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0
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0
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2
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11 августа, 20:35
0
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1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
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2
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0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
24 декабря 2016, 12:14
8
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:05
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
23 июня, 16:31
2
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1 : 2
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0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
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4 : 3
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Гезтепе
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Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
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Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
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Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
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Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.08.2024
Сент Патрикс

Самсунспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 18 сентября 2024

Самсунспор
18.09.2024, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Истанбул Башакшехир
65' Мариус
72' Р. ван Дронгелен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Самсунспор - Истанбул Башакшехир
Матч завершен
Желтая карточка
Марк Бола
90' +6
90' +6
Желтая карточка
Берат Эздемир
Желтая карточка
Celil Yüksel
90' +3
Замена
Soner Gönül ️️️️➡️️ Эмре Килинк
88'
Замена
Ландри Димата ️️️️➡️️ Мариус
87'
Желтая карточка
Мариус
76'
75'
Замена
Матшой Джалу ️️️️➡️️ Онур Эргюн
75'
Замена
Берат Эздемир ️️️️➡️️ Беркай Озкан
Замена
Кингсли Шиндлер ️️️️➡️️ Зеки Явру
75'
ГОЛ! 2:0! Рик ван Дронгелен
Пас отдал Зеки Явру
72'
69'
Замена
Сердар Гюрлер ️️️️➡️️ Давидсон
69'
Замена
Жоао Фигейредо ️️️️➡️️ Мигель Креспо
Желтая карточка
Эмре Килинк
68'
ГОЛ! 1:0! Мариус
Пас отдал Марк Бола
65'
Замена
Арбнор Муджа ️️️️➡️️ Оливье Нтчам
64'
51'
Замена
Оливье Кеман ️️️️➡️️ Лео Дуарте
49'
Желтая карточка
Лео Дуарте
Желтая карточка
Зеки Явру
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
9
Мариус
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
5
Лео Дуарте
(К) ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
10
Беркай Озкан
ЦП
91
Давидсон
ЦП
23
Дениз Тюрук
ЦП
13
Мигель Креспо
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Ландри Димата
ЦФ
29
Эркан Кара
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
2
Берат Эздемир
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
22
Матшой Джалу
АП
11
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
3-2-4
37
Шатка
16
Бола
4
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
5
11
Килинк
21
Хольс
9
Мариус
6
4-1-4-1
16
Зенгезер
3
Опоку
27
Ба
6
Лима
5
Дуарте
4
Эргюн
91
Давидсон
23
Тюрук
13
Креспо
10
Озкан
9
Пентек
11
Килинк
28
28
11
Килинк
18
Явру
17
Шиндлер
17
Шиндлер
18
Явру
10
Нтчам
7
Муджа
7
Муджа
10
Нтчам
9
Мариус
14
Димата
14
Димата
9
Мариус
10
Озкан
2
Эздемир
2
Эздемир
10
Озкан
91
Давидсон
7
Гюрлер
7
Гюрлер
91
Давидсон
5
Дуарте
8
Кеман
8
Кеман
5
Дуарте
4
Эргюн
22
Джалу
22
Джалу
4
Эргюн
13
Креспо
25
Фигейредо
25
Фигейредо
13
Креспо
Остались в запасе
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
29
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
29
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Самсунспор - Истанбул Башакшехир
5
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
280
494
Сейвы
5
4
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.16
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Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Türkiye
Стадион:
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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