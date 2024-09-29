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Сивасспор
Эюпспор
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
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21 сентября, 15:53
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
«Бешикташ» – «Эюпспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:50
0
«Бешикташ» – «Еюпспор»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции – 22 сентября
21 сентября, 15:53
0
«Зенит» интересуется турецким форвардом
10 февраля, 18:34
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Сивасспор
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Сивасспор - Эюпспор: обзор матча 24 августа 2024

Сивасспор
24.08.2024, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Матч завершен
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Эюпспор
8' А. Кутуджу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сивасспор - Эюпспор
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Берке Эзер
90'
Желтая карточка
Мелих Кабасакал
Желтая карточка
Бальде Кейта
90'
Замена
Ахиллеас Пунгурас ️️️️➡️️ Jan Biegański
81'
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Самба Камара
81'
79'
Замена
Tugay Kaçar ️️️️➡️️ Умут Мерас
72'
Замена
Анастасиос Хадзийованнис ️️️️➡️️ Ахмед Кутуджу
72'
Замена
Самуэль Саис ️️️️➡️️ Эмре Акбаба
Желтая карточка
Самба Камара
71'
Замена
Бальде Кейта ️️️️➡️️ Эмрах Бассан
70'
Замена
Самуэль Мутуссами ️️️️➡️️ Алекс Притчард
70'
59'
Замена
Халил Акбунар ️️️️➡️️ Джанни Бруно
59'
Замена
Тайфур Бингель ️️️️➡️️ Джанер Эркин
14'
Желтая карточка
Ахмед Кутуджу
8'
ГОЛ! 0:1! Ахмед Кутуджу
Пас отдал Мелих Кабасакал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
15
Jan Biegański
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Рей Манай
(К) ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
77
Умут Мерас
ЛЗ
88
Джанер Эркин
(К) ЛЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
99
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
44
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
12
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
77
Бальде Кейта
ЦФ
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Fethi Özer
ЦЗ
24
Tugay Kaçar
ЦП
39
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
5
Дорухан Токез
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
7
Халил Акбунар
ПВ
10
Самуэль Саис
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-4-1-1
13
Николич
14
Камара
27
Сонко Сундберг
26
Радакович
7
Палули
15
10
Притчард
8
Харисис
17
Бассан
90
Тургунбоев
9
Манай
2-1-3-1-3
1
Эзер
77
Мерас
88
Эркин
57
Кабасакал
18
Мидтсьё
9
Тиам
6
Ялчин
8
Акбаба
99
Бруно
4
Кларо
23
Кутуджу
15
44
Пунгурас
44
Пунгурас
15
10
Притчард
12
Мутуссами
12
Мутуссами
10
Притчард
14
Камара
46
46
14
Камара
17
Бассан
77
Кейта
77
Кейта
17
Бассан
88
Эркин
75
Бингель
75
Бингель
88
Эркин
77
Мерас
24
24
77
Мерас
23
Кутуджу
39
Хадзийованнис
39
Хадзийованнис
23
Кутуджу
99
Бруно
7
Акбунар
7
Акбунар
99
Бруно
8
Акбаба
10
Саис
10
Саис
8
Акбаба
Остались в запасе
Сивасспор
Эюпспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
3
Fethi Özer
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
3
Fethi Özer
ЦЗ
5
Дорухан Токез
ЦП
11
Свит Сеслар
АП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Сивасспор - Эюпспор
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
4
Количество передач
374
431
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.13
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Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu, Sivas
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- : -
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- : -
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
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