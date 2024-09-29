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Касымпаша
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0
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0
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0
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28 сентября, 17:50
0
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27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
12 июня, 15:55
8
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
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3 : 1
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
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Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
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Антальяспор
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Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Касымпаша - Адана Демирспор: обзор матча 25 августа 2024

Касымпаша
25.08.2024, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Адана Демирспор
30' Х. Хайрадинович
59' Н. Да Кошта
65' Ю. Бараши
90+3' Й. Манев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Касымпаша - Адана Демирспор
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 2:2! Йован Манев
Пас отдал Ali Yavuz Kol
Замена
Кеннет Омеруо ️️️️➡️️ Харис Хайрадинович
90'
Замена
Loret Sadiku ️️️️➡️️ Гекхан Гюль
73'
Замена
Кафу ️️️️➡️️ Айтач Кара
73'
65'
ГОЛ! 2:1! Юсуф Бараши
Пас отдал Ali Yavuz Kol
63'
Замена
Tayfun Aydoğan ️️️️➡️️ Абат Аимбетов
63'
Замена
Ali Yavuz Kol ️️️️➡️️ Юсуф Сари
ГОЛ! 2:0! Нуну Да Кошта
Пас отдал Кевин Родригес
59'
Желтая карточка
Гекхан Гюль
57'
ГОЛ! 1:0! Харис Хайрадинович
Пас отдал Нуну Да Кошта
30'
13'
Пенальти не реализован Юсуф Сари
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
35
Айтач Кара
(К) ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Bunyamin Balat
ЦП
58
Maestro
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
11
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
8
Кафу
ЦП
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
16
Izzet Celik
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
3-2-2-1-1
1
58
Озкан
20
Опоку
2
Винк
77
Родригес
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
18
Да Кошта
4-3-1-2
27
15
Манев
23
5
Гравийон
4
Гюлер
7
Сари
58
21
10
Алиуи
17
Аимбетов
11
Бараши
10
Хайрадинович
4
Омеруо
4
Омеруо
10
Хайрадинович
35
Кара
8
Кафу
8
Кафу
35
Кара
6
Гюль
26
26
6
Гюль
17
Аимбетов
8
8
17
Аимбетов
7
Сари
80
80
7
Сари
Остались в запасе
Касымпаша
Адана Демирспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
16
Izzet Celik
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
98
Sant Kazanci
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
99
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
16
Izzet Celik
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Майкл Валканис
Статистика матча Касымпаша - Адана Демирспор
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
11
Офсайды
4
2
Количество передач
395
341
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.27
1.88
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Bugra Taskinsoy, Turkey
Стадион:
Recep Tayyip Erdogan Stadium, Istanbul
Турция. Суперлига
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Текущие
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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