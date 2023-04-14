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Кайсериспор
Сивасспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
26 мая 2022, 23:58
0
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
23 сентября 2021, 18:43
7
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
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Последние матчи
Все
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Кайсериспор - Сивасспор: обзор матча 17 августа 2024

Кайсериспор
17.08.2024, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Сивасспор
14' М. Кардозу
17' У. Радакович
50' У. Радакович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кайсериспор - Сивасспор
Матч завершен
90' +6
Замена
Зийя Эрдал ️️️️➡️️ Харилаос Харисис
90' +6
Замена
Turac Böke ️️️️➡️️ Рей Манай
87'
Желтая карточка
Jan Biegański
Замена
Талха Сарыарслан ️️️️➡️️ Мехди Бурабиа
84'
84'
Замена
Самба Камара ️️️️➡️️ Emirhan Basyigit
80'
Замена
Ахиллеас Пунгурас ️️️️➡️️ Эмрах Бассан
80'
Замена
Jan Biegański ️️️️➡️️ Алекс Притчард
Замена
Али Карими ️️️️➡️️ Mehmet Eray Özbek
78'
74'
Вторая желтая
Угур Чифтци
Замена
Айлтон Боа Морте ️️️️➡️️ Рамазан Дживелек
62'
Замена
Стефан Баокен ️️️️➡️️ Карлос Манэ
62'
50'
ГОЛ! 1:2! Урош Радакович
Пас отдал Алекс Притчард
36'
Желтая карточка
Угур Чифтци
Желтая карточка
Мигел Кардозу
21'
17'
ГОЛ! 1:1! Урош Радакович
ГОЛ! 1:0! Мигел Кардозу
Пас отдал Мехди Бурабиа
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Гекхан Саздаги
(К) ЛВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К) ЦЗ
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
27
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
9
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
26
Baran Ali Gezek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
20
Отабек Шукуров
ЦП
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Сивасспор
13
Джордже Николич
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
44
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
15
Jan Biegański
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
46
Turac Böke
ЦФ
2-1-3-3-1
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
3
Аттама
8
Йилмаз
16
10
Бурабиа
11
Саздаги
7
Кардозу
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
3-2-3-1-1
35
Вурал
3
Чифтци
53
27
Сонко Сундберг
7
Палули
26
Радакович
10
Притчард
8
Харисис
17
Бассан
90
Тургунбоев
9
Манай
16
6
Карими
6
Карими
16
28
Дживелек
70
Боа Морте
70
Боа Морте
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
13
Баокен
13
Баокен
20
Карлос Манэ
10
Бурабиа
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
10
Бурабиа
53
14
Камара
14
Камара
53
8
Харисис
58
Эрдал
58
Эрдал
8
Харисис
17
Бассан
44
Пунгурас
44
Пунгурас
17
Бассан
10
Притчард
15
15
10
Притчард
9
Манай
46
46
9
Манай
Остались в запасе
Кайсериспор
Сивасспор
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
26
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
20
Отабек Шукуров
ЦП
Главный тренер
Бурак Йылмаз
13
Джордже Николич
ВР
6
Эзкан Йигитер
ОП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
26
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
20
Отабек Шукуров
ЦП
Остались в запасе
13
Джордже Николич
ВР
6
Эзкан Йигитер
ОП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
66
Muhammed Kaya
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Кайсериспор - Сивасспор
1
1
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
13
Офсайды
3
0
Количество передач
535
260
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.34
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Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Kadir Has Stadium, Kayseri
Турция. Суперлига
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Текущие
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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